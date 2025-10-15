Beylikdüzü'nde Motosikletli Şahısların Silahlı Saldırısı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli şahıslar, içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobili kurşunladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 22.56'da Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi Ulusum Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan nişanlısı ve 2 arkadaşıyla misafirliğe gelen Şafak Ç. isimli vatandaş, otomobiliyle cadde üzerinde seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Otomobile iki kurşun isabet ettiği öğrenilirken olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL