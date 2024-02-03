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Beylikdüzü'nde motosikletli şahıslar aracın camını taşla kırdı

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Beylikdüzü'nde cadde üzerinde motosikletle ilerleyen 2 şahıs, bir fabrikanın bahçesindeki aracın camını sebebiz şekilde taşla kırıp kaçtı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Beylikdüzü'nde motosikletli şahıslar taş atıp aracın camını böyle kırdı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde cadde üzerinde motosikletle ilerleyen 2 şahıs, bir fabrikanın bahçesindeki aracın camını sebebiz şekilde taşla kırıp kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay dün Adnan Kahveci Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, motosikletle cadde üzerinde seyreden 2 şahıs, ellerindeki taşı fabrikaya doğru fırlattı. Şahısların attığı taş fabrika bahçesindeki aracın ön camına denk geldi. Camdan hasar oluşurken şahıslar ise kaçtı. Olayla ilgili polise şikayetçi olunmadığı öğrenilirken, şahısların taşı neden attığı ise bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü Olay Güvenlik İstanbul Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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