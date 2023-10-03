Beylikdüzü'nde Motosiklet Kundaklama Olayı

BEYLİKDÜZÜ'nde C.E.'nin evinin önünde park halindeki motosikleti eski iş arkadaşları tarafından yakıldı. Yakalanan şüphelilerden E.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, M.A. tutuklandı. Motosikletin yakıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesinde C.E.'nin evinin önüne park ettiği motosiklet 28 Eylül Perşembe gece saat 03.20 sıralarında kundaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aracın kundaklandığı adres önü ve çevresi güvenlik altına alınırken, yanan motosiklet ve yangın sonucu hasar gören bina cephesi itfaiye tarafından söndürüldü.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izlemesiyle; kundaklamayı iki ayrı motosikletle gelen M.A. ve E.K.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerden birinin yanıcı maddeyi C.E.'nin motosikletine dökerek ateşe verdiği daha sonra olay yerinden ayrıldıkları anlaşıldı. Polis ekiplerinin araştırmasıyla, kundaklama yaparak motosikleti yakan M.A. ve E.K.'nin motosiklet sahibi C.E.'yi daha önceden tanıdığı belirlendi. Şüpheliler, 29 Eylül Cuma günü saat 23.00 sıralarında Avcılar ilçesi Marmara Caddesi'nde yakalandı. M.A.'nın emniyetteki sorgusunda motosiklet sahibi olan C.E. ile uzun zamandır arkadaş oldukları ve aynı işyerinde çalıştıkları, M.A.'nın işten çıkarıldığı, buna C.E.'nin sebep olduğunu düşündüğü ve bu sebepten aralarının bozulduğu, olayı bu sebepten gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Şüpheliler, 'Mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi' suçlarından adliyeye sevk edildi. E.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.\t