Beylikdüzü'nde Motosiklet Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

E-5 Karayolu'nda motosikletli bir kurye, sinyal vermeden şerit değiştiren araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, metrelerce sürüklendi. Kazada hafif yaralanan motosikletli, hastaneye kaldırıldı.

E-5 Karayolu Beylikdüzü istikametinde bir motosiklet, sinyal vermeden şerit değiştiren araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli yolda metrelerce sürüklendi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeridinde ilerleyen bir motosikletli kurye, önündeki aracın sinyal vermeden şerit değiştirdiğini gördü. Araca çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü hakimiyetini kaybederek yere düştü. Motosikletli, kazanın etkisiyle E-5'de metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi'nde kaldırılan motosikletlinin hafif şekilde yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o anlar kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
