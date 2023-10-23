Beylikdüzü'nde Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Beylikdüzü'nde park halindeki bir motosikleti çalan şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsızlık anları polis tarafından incelenerek şüphelinin kimliği tespit edildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,BEYLİKDÜZÜ'nde park halindeki bir motosikleti suç ortaklarıyla birlikte çaldığı iddia edilen şüpheli Mehmet Ö.(38) gözaltına alındı. Şüphelilerin motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Beylikdüzü'nde 19 Ekim Perşembe günü meydana gelen olayda M.S.S.'ye ait motosiklet park edildiği yerden çalındı. Sabah geldiğinde motosikletini bulamayarak polise haber veren M.S.S.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Oto hırsızlık büro amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde motosikletlerle gelen şüphelilerin, park halindeki motosikletin kilidini kırarak çaldıkları ve iterek olay yerinden uzaklaştırdıkları görüldü. Polis kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Mehmet Ö. gözaltına alındı. Daha önceden 6 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.