Beylikdüzü'nde Mobilya İmalathanesine Silahlı Saldırı

Beylikdüzü'nde Mobilya İmalathanesine Silahlı Saldırı
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Beylikdüzü'nde motosikletli iki kişi, bir mobilya imalathanesine silahlı saldırı düzenledi. Olay anında iş yerinin önünde bulunan bir çalışan, mermilerin hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Saldırganlar motosikletle kaçtı.

Beylikdüzü'nde motosikletli iki şahıs, bir mobilya imalathanesine silahlı saldırı düzenledi. O sırada iş yerinin önünde bulunan çalışan kişi mermilerin hedefi olmaktan son anda kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre motosikletli iki şahıs, güpegündüz bir mobilya imalathanesini kurşunladı. Saldırganların mermileri ateşlediği anda iş yeri önünde bulunan bir çalışan ise şans eseri mermilerin hedefi olmaktan son anda kurtuldu. 4 el ateş eden şahıslar olayın ardından motosikletle kayıplara karışırken, sokakta park halinde duran minibüse 2 mermi isabet etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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