Beylikdüzü'nde Minibüste Ölü Bulunan Şahısla İlgili Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Beylikdüzü'nde ailesi tarafından iki haftadır haber alınamayan 42 yaşındaki Şenol Ekici, yaşadığı minibüste ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, minibüste yaşadığı öğrenilen 42 yaşındaki Şenol Ekici'nden iki haftadır haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüsün kapısını açan ekipler 42 yaşındaki Şenol Ekici'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Ekici'nin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi. - İSTANBUL

