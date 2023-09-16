Beylikdüzü'nde Minibüs Şoförü ile Motosiklet Sürücüsü Arasında Yol Kavgası
Beylikdüzü'nde minibüs şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Motosiklet sürücüsü minibüs şoförüne yumrukla saldırdı, minibüs şoförü ise motosikletliyi bıçakla kovaladı. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü'nde minibüs şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Motosiklet sürücüsü minibüs şoförüne yumrukla saldırdı, minibüs şoförü ise motosikletliyi bıçakla kovaladı. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün E-5 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile minibüs şoförü arasında yol kavgası yaşandı. Tartışmanın hararetlenmesiyle motosikletinden inen sürücü, minibüs şoförüne yumruklarla saldırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavgada minibüs şoförü ise aracından bıçağını alarak, E-5 üzerinde motosikletliyi kovalamaya başladı. Yaşananlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL