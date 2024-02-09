Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: Şoförün Kaza Anına İlişkin Görüntülere Ulaşıldı

Beylikdüzü'nde arızalanan metrobüsü kontrol ettiği sırada karşı istikametten gelen metrobüsün çarpmasıyla hayatını kaybeden şoförün kaza anına ilişkin görüntülere ulaşıldı.

İddiaya göre, Eyüp M. idaresinde Büyükçekmece istikametinde seyir halindeki metrobüs, Haramidere'de arızalanmış, aracı kontrol etmek için dışarı çıkan şoför Eyüp M.'ye karşı istikametten gelen H.A. isimli şoför kontrolündeki 34 TN 2788 plakalı metrobüs çarpmıştı. Kazada Eyüp M. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş yaralanan şoför yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan şoför, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken kaza anına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Araç kamerasına yansıyan görüntüde, şoförün aracı kontrol ettiği sırada metrobüsün çarptığı anlar kaydedildi. - İSTANBUL