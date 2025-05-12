Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 57 Yaralı, Şoför Tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan şoför, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü'nde 10 Mayıs'ta yaşanan kazada durakta yolcu almak için bekleyen metrobüse arkadan gelen bir başka metrobüs çarpmış, kazada 1 yolcu hayatını kaybederken, 57 yolcu da yaralanmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Büyükçekmece Adliyesi'nde ifade işlemleri tamamlanan Şaban Ş., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL