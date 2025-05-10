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Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı

Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı
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İstanbul Valiliği, Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul Valiliği, Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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