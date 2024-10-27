Üye Girişi
Haberler

Beylikdüzü'nde Maskeli Hırsızlar Güpegündüz Araçları Soydu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde maskeli hırsızlar, park halindeki araçların camlarını kırarak hayalet ekran ve bir çanta çaldı. Olay sonrası hırsızlar kayıplara karıştı ve polis ekipleri icraata başlattı.

Beylikdüzü'nde maskeli hırsızlar güpegündüz aracın hayalet ekranlarını çaldılar

Beylikdüzü'nde maskeli hırsızlar park halindeki araçlardan hayalet ekran çaldı

İSTANBUL - Sabah saatlerinde Beylikdüzü'nde otomobille gelen maskeli hırsızlar, iki otomobilin camını kırarak birinden hayalet ekran, diğerinden ise aracın içerisinde bulunan çanta ve ruhsatı çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, bugün sabah 9.00 sularında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde siyah bir otomobil ile caddeye gelen hırsızlar, iki otomobilin camını kırdı. İlk otomobilin ön panelini ve hayalet ekranını söken hırsızlar, diğer arabanın torpidosunda bulunan cüzdan ve ruhsatı çaldı. Olay sonrası hırsızların geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Park ettiğimiz yeri güvenli zannediyorduk. Mal güvenliğimiz yoksa orada bir soru işareti olması lazım"

Oturduğu sitenin otoparkında yer bulamadığı için güvenli olduğunu düşündüğü cadde üzerinde otomobilini park eden Mehmet Zeki Savran, "Akşam bizim sitemizin otoparkı var normalde. Akşam biz yeğenimin çocuğunun nişanına gittik. Geldiğimizde otoparkta yer yoktu. Yer olmayınca arabalarımızı sitenin önünde park edebiliyoruz. Park ettiğimiz yeri de güvenli zannediyorduk. Normalde herkesin görebileceği bir yer. Ben her ihtimale karşı ruhsatımı da yanıma almıştım. Sabah saat 10.00'da komşularımızdan biri aradı. Arabanızın ön camı parçalanmış ön takımı sökmüşler dedi. Biz de geldik baktık ki şoför camını patlatmışlar. İçerideki olan bütün hayalet ekran diyorlar ona söküp götürmüşler. Daha sonra bir baktık başka bir komşumuzun da arabasını patlatmışlar. İçerisinden cüzdanını götürmüşler" dedi.

Beylikdüzü'nde Maskeli Hırsızlar Güpegündüz Araçları Soydu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa

Yerel Haberler Beylikdüzü Hırsızlık Güvenlik İstanbul 3-sayfa Güncel Polis Olay Suç

Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi

Geri sayım başladı! E-Devlet'e müthiş bir hizmet daha geliyor

 İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

 Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

İşte AK Parti yönetiminin düşündüğü asgari ücret rakamı
Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak

Dünyaca ünlü otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.