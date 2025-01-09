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Beylikdüzü'nde 'Laf Atma' Nedeniyle Çıkan Silahlı Kavga

Beylikdüzü'nde 'Laf Atma' Nedeniyle Çıkan Silahlı Kavga
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İstanbul Beylikdüzü'nde aynı mahallede oturan gençler arasında 'laf atma' yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, polis müdahalesinin ardından silahlı çatışmaya dönüştü.

İstanbul Beylikdüzü'nde aynı mahallede oturan gençler arasında 'laf atma' yüzünden çıkan silahlı kavgada, darp edilen 3 kişi yaralandı. Kavga anları ve silah sesleri vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aynı mahallede oturan 2 grup genç arasında 'laf atma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonrası polisin gelmesiyle kaçan gençler birkaç saat sonra aynı noktaya bu kez silahları ile geldi. Olayda 3 kişi darp edilerek yaralanırken polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Kavgada yaşanan anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde gençlerin tekme tokat kavgası, polisin gelişi ve sonrasında tekrar yaşanan kavgada duyulan silah sesleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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