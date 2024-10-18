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Beylikdüzü'nde Kuyumcuya Silahlı Saldırı

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Beylikdüzü'nde kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir kuyumcuya gerçekleştirilen silahlı saldırıda 16 el ateş açıldı, ancak can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kuyumcu sahibi Nurullah Cengiz, son zamanlarda kuyumculara yönelik saldırıların arttığını belirtti.

Beylikdüzü'nde gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir kuyumcuya silahlı saldırı düzenlendi. İşletmenin önüne bir otomobil ile gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen saldırganlar, cadde üzerindeki kuyumcuya 16 el ateş etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, gece 00.45 sularında Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde otomobil ile kuyumcunun önüne gelen silahlı saldırganlar henüz bilinmeyen bir nedenle işletmeye birkaç el ateş etti. Ardından yaklaşık 10 dakika sonra tekrar gelen saldırganlar bu defa işletmeyi kurşun yağmuruna tuttu. İşletmesi kurşunlanan kuyumcu Nurullah Cengiz, saldırıyla ilgili olarak kendilerine herhangi bir tehdit ya da telefon gelmediğini ifade etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, saldırıya uğrayan işletmede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde kuyumcu dükkanına 16 adet mermi isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

"Son günlerde kuyumcu kurşunlamak ve haraç istemek meşhur oldu"

Yaşanan saldırıyla ilgili konuşan kuyumcu işletmesinin sahibi Nurullah Cengiz, "Memur arkadaşlara da söyledik ne bir tehdit aldık ne başka bir şey. Zerre yanımıza yaklaşan ya da alacak ve verecekle alakalı hiçbir şey yok. Biz de şoktayız. Akşam memurlar aradı bunun üzerine biz de dükkana geldik. Bu son günlerde çok meşhur oldu kuyumcuların kurşunlanması ve haraç istemeler. Biz de herhalde onlardan birine maruz kalacağız. Allah yardımcımız olsun. Allahım'a şükürler olsun tehdit almadık. Ne telefonumuz çaldı ne farklı numaralardan başka bir durum olmadı. Hiçbir yerden böyle bir saldırıya dair en ufak bir belirti yoktu. Biz de şok oldu. Bu olayların bir şekilde son bulmasını diliyorum. İşini düzgün yapan esnafların önü kesilmeye çalışılıyor. Karalama gibi şeyler yapılmaya çalışılıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü İnceleme Politika Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Polis Suç

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