Beylikdüzü'nde Kuyumcu Dolandırıcılığı Olayı

BEYLİKDÜZÜ'nde kuyumcu olduğunu söyleyen kişi külçe altın görünümlü çakmağı sokakta bir kişiye 18 bin 200 TL karşılığında sattı. Polisin çalışmasıyla yakalanan ve 70 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 7 Ekim Cumartesi Günü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde M.P. isimli şüpheli A.K'nin yanına gelerek yabancı uyruklu olduğunu ve kuyumculuk yaptığını söyledikten sonra elindeki külçe altın görünümlü çakmakları gösterdi. Bu sırada başka bir şüpheli de ikilinin yanına gelerek altın görünümlü çakmaklardan satın aldığını söyledi. Şüphelilere güvenen A.K. çakmakları 18 bin 200 TL karşılığında satın aldı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan A.K. polis merkezine gitti. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüpheli M.P'nin aynı yöntemle Arnavutköy, Başakşehir, Güngören ve Kadıköy'de de dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Güngören'de yakalanan şüpheli M.P.?nin 49'u nitelikli dolandırıcılıktan 70 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan M.P'nin mağdurlardan toplamda 49 bin lira ve bin 500 dolar aldığı öğrenildi.