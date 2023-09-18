Beylikdüzü'nde Kurusıkı Tabancayla Ateş Eden Şüpheliler Gözaltına Alındı
Beylikdüzü'nde kurusıkı tabancayla havaya rastgele ateş açtıkları anları sosyal medyada paylaşan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Ancak, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araç kullanırken ateş eden şüpheliye 8 bin 190 lira ceza kesildi.
Beylikdüzü'nde kurusıkı tabancayla havaya rastgele ateş açtıkları anları sosyal medyada paylaşılan şüpheliler gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan bir görüntüde, Beylikdüzü'nde 2 kişinin havaya rastgele ateş ettiğinin yer alması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, O.K. ve B.S.S'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, serbest bırakıldı.
Yaşı 18'den küçük olan B.S.S'nin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, havaya ateş ederken araç kullandığının belirlenmesi üzerine şüpheliye 8 bin 190 lira ceza kesildi.