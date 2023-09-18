Beylikdüzü'nde Kurusıkı Tabancayla Ateş Eden Şüpheliler Gözaltına Alındı

Beylikdüzü'nde kurusıkı tabancayla havaya rastgele ateş açtıkları anları sosyal medyada paylaşan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Ancak, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araç kullanırken ateş eden şüpheliye 8 bin 190 lira ceza kesildi.