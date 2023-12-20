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Beylikdüzü'nde Komşular Arasında Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

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Beylikdüzü'nde komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından vuruldu. Polis müdahalesiyle kavga son buldu.

Beylikdüzü'nde komşular arasında çıkan silahlı kavgada ortalık karıştı. Mermilerin havada uçuştuğu olayda bir kişi bacağından vurulurken taraflar arasındaki kavgayı polis tarafından güçlükle ayrıldı. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün 14.00 sıralarında Yakuplu Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay iki grup arasında kavgaya dönerken, ortalık savaş alanına döndü. Sokağa taşan silahlı kavgada mermiler havada uçuştu. Metin K. isimli vatandaş bacağından vuruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi geldi. İki grup arasında yaşanan kavga polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında güçlükle son bulurken yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bacağından yaralanan Metin K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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