Beylikdüzü'nde Kırmızı Işık İhlali Kazası

Beylikdüzü'nde kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü, yolcu minibüsüne çarptı. Yaşanan kaza anları ise başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışık ihlali yaparak yoluna devam eden otomobil sürücüsü, o sırada yeşil ışıkta geçen yolcu minibüsüne çarptı. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı. Yaşanan kaza anları ise kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, hızla kırmızı ışıkta geçerek kural ihlali yapan sürücünün, yeşil ışıkta geçen yolcu minibüsüne çarptığı anlar yer aldı. Yaşanan kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

"Kurallara uymadan yola atladığı için kaza oldu"

Kazanın meydana geldiği bölgede esnaflık yapan Ali Çakır isimli vatandaş, "Yollar da ıslaktı. Bir sürücü kırmızı ışıkta kurallara uymadan yola atladığı için minibüs de duramadı. Bu şekilde gerçekleşti. Yaralanma ve sağlık sorunu yok hiçbirinin. Zaten esnaf direkt müdahale etti. Köşeye aldık direkt. Burada sürekli kaza oluyor. Çok kaza oluyor diye kavşağı değiştirdiler" dedi.

"EDS kamera sistemi olsa ikna edici olabilir"

Aynı noktada daha önce de kazalar olduğuna dikkat çeken Zafer Baka ise, "Burada sürekli kaza oluyor. Daha öne bizim bir komşumuzun çocuğu da sakat kaldı burada. Aslında burada bir EDS olsa kamera sistemi olsa ikna edici olabilir. Bu kazalar da olmayabilir" diye konuştu. - İSTANBUL