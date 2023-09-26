Beylikdüzü'nde Kesici Aletle Kendine Zarar Veren Şüpheli Trafiği Aksattı

Beylikdüzü'nde elindeki kesici aletle kendisine zarar veren ve D-100 kara yoluna çıkan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası kara yolunda trafik bir süreliğine kapatıldı.