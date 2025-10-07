Beylikdüzü'nde Kaldırımda Yürüyen Çocuğa Araç Çarptı: Bir Can Gitti

Beylikdüzü'nde kaldırımda yürüyen çocuğa araç çarptı. Çocuk hayatını kaybederken, sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Avrupa Caddesinde saat 14.00'da süratli şekilde ilerleyen BMW marka bir araç kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Aıman Zrık isimli çocuğa çarptı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Murat Ç. ve yanında bulunan kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL