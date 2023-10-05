Beylikdüzü'nde kafe önünde kavga çıktı

Beylikdüzü'nde bir kafenin bahçe kısmından geçen motosikletli ile kafe sahibi arasında çıkan tartışma tekmeli, tokatlı kavgaya dönüştü. Kadın müşterilerin de dahil olduğu kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYLİKDÜZÜ'nde, bir kafenin bahçe kısmından motosikletle geçen sürücü ile kafe sahibi arasında tartışma çıktı. Kafedeki kadın müşterilerin de dahil olduğu tartışma tekmeli, tokatlı kavgaya dönüştü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Barış Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bir kafe sahibi, işyerinin bahçesinden geçen motosikletliye 'Neden buradan geçiyorsun' diyerek tepki gösterdi. Motosiklet sürücüsü ve kafede yanına geldiği kadın, tepki sonrası kafe sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışmaya, kafenin bahçesinde oturan kadın müşteriler de dahil oldu. Tartışma çok geçmeden tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki kadın, tartışmaya dahil olan kadın müşterilere tekme, tokat ve sandalye ile saldırdı. Olay sonrası motosiklet sürücüsü ve yanındaki kadın kaçarak kayıplara karıştı. Kadın müşteriler darp raporu aldıktan sonra karakola giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kavga anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.