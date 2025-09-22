Haberler

Beylikdüzü'de yabancı uyruklu şahıs arkadaşının kafasında sürahi kırdı

Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu bir şahıs, çalıştığı villaya davet ettiği arkadaşı ile kavga etti ve kafasında sürahi kırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı için polis kaçan saldırganı arıyor.

Olay, dün 22.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Ziya Gökalp Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs çalıştığı villaya bir arkadaşını davet etti. Alkol aldıkları öne sürülen şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında villada çalışan şahıs eline geçirdiği sürahiyle arkadaşının kafasını yardı. Başından yaralanan şahıs yeğenlerini arayıp yardım istedi. Saldırgan şahıs, kapıya gelen yeğenleri fark edince eline bıçak alarak tehditler savurdu. Yaralının yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

