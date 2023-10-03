İstanbul Beylikdüzü'nde, kendisinin işten çıkarılmasına neden olduğunu düşündüğü arkadaşının, park halindeki motosikletini kundakladı. Alevler bir eve de zarar verirken, kundaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde işten çıkarılmasına sebep olan arkadaşının motosikletini böyle kundakladı

Beylikdüzü'nde işten çıkarılmasına sebep olan arkadaşının motosikletini böyle kundakladı

Motosikletin yakılma anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde, kendisinin işten çıkarılmasına neden olduğunu düşündüğü arkadaşının, park halindeki motosikletini kundakladı. Alevler bir eve de zarar verirken, kundaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde gece saat 03.20 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre C.E. isimli vatandaşın motosikleti evinin önünde park halindeyken kundaklandı. Yanan motosikletin alevler bir binanın dış cephesine de zarar verdi. Olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri motosikleti söndürdü. Konuyla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri motosikletin bilerek yakıldığını tespit etti.

İşten çıkarılmasına sebep olduğu için yakmış

Çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, 2 ayrı motosiklet ile bina önüne gelen şahıslardan birisinin elindeki yanıcı maddeyi C.E.'nin motosikletine dökerek ateşe verdiklerini ve kaçtıklarını gördü. Kimlikleri tespit edilen 2 kişi olaydan bir gün sonra Avcılar'da yakalandı. M.A. ve E.K. isimli şahısların sorgulamalarında motosikletini yaktıkları şahısla M.A.'nın aynı iş yerinden arkadaş oldukları M.A.'nın ise bir süre önce işten çıkarılmasına sebep olduğunu düşündüğü C.E. ile aralarının bozuk olduğu öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Emniyette işlemleri biten M.A. ve E.K adliyeye sevk edildi. M.A. tutuklanırken, E.K. adli kontrol ile serbest bırakıldı.

C.E. motosikletini bu yüzden bilerek yakan 2 şahıs, "Mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçlarından adliyeye sevk edildi. M.A çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yaşanan olay anı ise güvenlik kameralarında kaydedildi. Görüntülerde şahısların gelişi motosikleti ateşe vermeleri yer aldı.