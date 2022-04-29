Beylikdüzü'nde iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beylikdüzü'nde iki metrobüs kafa kafaya çarpıştıİSTANBUL Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara çarptı.
BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı
İSTANBUL Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu - 3. Sayfa