Beylikdüzü'nde Hızla Geçen Araçların Arasında Mahsur Kalan Köpeği Vatandaşlar Kurtardı

İstanbul Beylikdüzü E-5'te hızla geçen araçların arasında mahsur kalan köpek için vatandaşlar seferber oldu. Bir motosiklet sürücüsü, trafiği durdurarak köpeğin yol kenarına geçişini sağladı.

Olay bugün saat 13.00 sıralarında E-5 karayolu Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle yola giren köpek, hızla geçen araçların arasında mahsur kaldı. Köpeği kurtarmak için sürücüler seferber oldu. Bir motosiklet sürücüsü trafiği yavaşlattı ve mahsur kalan köpeğin yol kenarına geçişini sağladı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL