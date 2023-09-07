Beylikdüzü'nde Hırsızlık Şüphelisinin Çaldığı Makineyi Taşıması Kamerada

Beylikdüzü'nde hırsızlık şüphelisi, çaldığı çamaşır kurutma makinesini dışarı çıkarmak için yardım istediği birisinden yardım alarak taşıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü'nde hırsızlıktan tutuklanan şüphelinin, evden çaldığı çamaşır kurutma makinesini yoldan geçen birisinden yardım isteyerek dışarı çıkarıp taşıması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gürpınar Mahallesi'nde 31 Ağustos'ta bir evde çamaşır kurutma makinesiyle bisikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, hırsızın kimliğini tespit etti. Ekiplerce gözaltına alınan M.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

M.S'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu belirlendi.

Bu arada, şüphelinin çaldığı çamaşır kurutma makinesini evden çıkarmak için yoldan geçen birinden yardım istediği ve makinenin taşındığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.