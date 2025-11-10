Beylikdüzü'nde Havaya Ateş Açan Şahıslar Gözaltına Alındı

İstanbul Beylikdüzü'nde rast gele havaya ateş açtığı iddia edilen şahıslara polis ekipleri müdahale etti. Olayda polise güçlük çıkaran şahıslar, kelepçelenerek gözaltına alınırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Yakuplu Hürriyet Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki şahıs, silahla havaya ateş açtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahısları gözaltına almak istedi. Bu durum üzerine polise mukavemette bulunan şahıslar, yere yatırıldı. Uzun süre polislere direnen şahıslar, sonrasında kelepçelenerek gözaltına alındı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL