Beylikdüzü'nde Hastane Bahçesinde Silahlı Saldırı

Beylikdüzü'nde Hastane Bahçesinde Silahlı Saldırı
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Beylikdüzü'nde bir kişi, hastane bahçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden husumetlisini ayağından vurdu. Saldırgan jandarma ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde hastane bahçesinde husumetlisini vurdu

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir şahıs, hastane bahçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden husumetlisini ayağından silahla vurdu. Şahıs, jandarma ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Beylikdüzü Devlet Hastanesi bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgeye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi, husumetlisini ayağından silahla vurdu. Yaralanan kişi hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan hastanede görevli jandarma ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan silaha el konurken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHSUN IŞIKLI - 3.Sayfa
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