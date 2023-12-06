Beylikdüzü'nde Hafif Ticari Araç Alev Aldı

Beylikdüzü'nde seyir halindeki araç alev alev yandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde seyir halindeki hafif ticari araç alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay saat 19.30 sıralarında E-5 Yanyol Haramidere mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 HDN 319 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı. Alev topuna dönen aracı söndürmek için ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan araç itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken kullanılamaz hale geldi. Olay edeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken aracın yanma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.