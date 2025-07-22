Beylikdüzü'nde Fırına Silahlı Saldırı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde gece saatlerinde bir fırına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Aynı bölgedeki geçtiğimiz günlerde de bir emlakçıya yönelik silahlı saldırı olayı yaşanması dikkat çekerken polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışmalara başladı.

Olay, gece saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan fırına gelen silahlı şüpheli ya da şüpheliler, fırının camlarına yönelik art arda silahla ateş etti. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, iş yerinin camlarında çok sayıda mermi izi ve çevrede boş mermi kovanı gördü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler kurşunlama sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan birkaç gün önce ise aynı cadde de bir emlakçıya yönelik silahlı saldırı yaşanmıştı. - İSTANBUL