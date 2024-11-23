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Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını 16 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

Beylikdüzü'nde Fabrika Yangını 16 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 16 saatlik yoğun çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı. Yangında bina zarar gördü, ancak can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Beylikdüzü'ndeki fabrika yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir sanayi sitesindeki plastik enjeksiyon fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 16 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangın, gece saat 04.00 sıralarında İstanbul Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi içerisindeki plastik enjeksiyon fabrikasında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sarmıştı. Binanın birinci ve ikinci katında çökme, kolonlarda ise çatlaklar meydana geldiği öğrenilmişti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken fabrika ise kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT YILDIRIM - 3.Sayfa
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