Beylikdüzü'nde eşi ve baldızını bıçaklayarak öldüren sanık ilk kez hakim karşısında

Geçen yıl Beylikdüzü'nde eşi ve baldızını bıçaklayarak öldüren Ferhat Boduroğlu ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, 'Onların fotoğraflarını çekip hayatımın mahvolduğunu göstermek için aile bireylerine attım' dedi. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

BEYLİKDÜZÜ'nde geçen yıl çocuğunun evde bulunduğu sırada eşi Vildan Boduroğlu ve baldızını bıçaklayarak öldüren daha sonra fotoğraflarını çekerek aile bireylerine atan Ferhat Boduroğlu, Tezgahın üzerinde gördüğüm bıçağı hedef gözetmeksizin Vildan'a vurdum. Yukarı çıkıp Zehra'yı da bıçakladım. Onların fotoğraflarını çekip hayatımın mahvolduğunu göstermek için aile bireylerine attım dedi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Boduroğlu getirilirken diğer sanık Arif Türkan ve kızkardeşiyle birlikte öldürülen Vildan Boduroğlu'nun ailesi katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

HAYATIMIN MAHVOLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN LARINI ÇEKTİM

İDDİANAMEDEN

Ferhat Boduroğlu'nun 'Eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan, baldızına karşı da 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Arif Türkan'ın ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle toplamda 40 yıl hapsi istendi.