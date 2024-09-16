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Beylikdüzü'nde Emlak Ofisine Silahlı Saldırı

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İstanbul Beylikdüzü'nde kimliği belirsiz bir motosikletli, emlak ofisini kurşunladı. Olayda 3 mermi dükkana isabet ederken, şans eseri kimse yaralanmadı. Güvenlik kamerası görüntüleri olayın anını kaydetti.

İstanbul Beylikdüzü'nde kimliği belirsiz bir motosikleti, emlak ofisini kurşunladı. 3 merminin isabet ettiği dükkanda kimse bulunmazken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 02.00 sıralarında Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir motosikletli, son sürat sokakta ilerleyerek emlak ofisine 3 el tabanca ile ateş etti. Sabah saatlerinde işyerine gelen emlakçı ise mermi deliklerini görerek durumu polise haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Beylikdüzü Asayiş Büro ekipleri konuyla ilgili olarak çalışma başlatırken, motosikletli şahsın işyerini kurşunlayarak kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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