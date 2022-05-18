Beylikdüzü'nde emekli polisin kadını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada - Haberler

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Beylikdüzü'nde emekli polisin kadını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Beylikdüzü'nde emekli polisin kadını öldürüp intihar ettiği anlar kamerada

Beylikdüzü Beykent Sanayi Sitesi girişinde emekli bir polisin bir kadını öldürüp intihar ettiği dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü Beykent Sanayi Sitesi girişinde emekli bir polisin bir kadını öldürüp intihar ettiği dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi'nde dün yaşanan olayda, H.Ö. isimli emekli bir polis memuru, önce elinde silahla kovaladığı Y.K. isimli kadını vurmuş, daha sonra da kafasına sıkarak intihar etmişti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.K. ise yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, H.Ö.'den kaçan Y.K. isimli kadının kurtulmak için sanayi sitesine doğru koştuğu, bu sırada da arkadan gelen H.Ö.'nün ateş ederek kadını vurduğu görülüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beylikdüzü, Beykent, İntihar, Emekli, 3. Sayfa, Haberler

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