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Beylikdüzü'nde Elitkent sitesinin sahil yolunu işgali tepkilere neden oldu

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Beylikdüzü'nde bulunan Elitkent sitesi, sahil yolunu çit ve duvar örerek kapattı. Vatandaşlar, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istedi.

Beylikdüzü'nde sahil yolunu işgal eden Elitkent sitesine, vatandaşlar tepki gösterdi. Sitenin işgali nedeniyle sahil şeridine giremeyen vatandaşlar, yetkililerden soruna bir çözüm bulunmasını istedi.

Yaz aylarının gelmesiyle, gözler bir kez daha sahil kenarlarındaki işgallere çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada deniz kenarını işgal eden yapılara izin vermeyeceklerini ve sıkı bir çalışma başlatacaklarını söyledi.

Türkiye'nin birçok sahil bölgesinde yaşanan işgallerin bir örneği de İstanbul Beylikdüzü'nde göze çarptı. Beylikdüzü Dereağzı Mahallesinde bulunan özel Elitkent sitesi, vatandaşların yürüyerek sahile gidebileceği tek yürüyüş noktasını çit ve duvar örerek kapattı. Sitenin yürüyüş yolunu kapatması nedeniyle vatandaşların kumsala inmelerine engel olduğu görüldü. Yapılan işgal havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde, Elitkent sitesinin yaşam vadisinden sahile tek iniş yolu olan alanı çitlerle kapattığı görüldü.

Sitenin işgali, çevrede yaşayan vatandaşları da isyan ettirdi.

Derya Uzunköprü isimli mahalle sakini, "Burayı yürüyüş yapmak için kullanan çok sayıda vatandaş var. Ben de onlarda biriyim. Temiz bir hava almak istiyoruz ama yaya yolunu da kapattıkları için kumsala ulaşamıyoruz. Bu müdahale edilmesi gereken bir sorun" ifadelerini kullandı.

Bir başka mahalle sakini ise "Biz ailece hafta sonları gelip yürüyüş yapıyoruz. Sahile inen bir parkur var ama sol tarafta siteler burayı kapatmış durumda. Aynı zamanda atıl bir durumda burası. Herhangi bir şekilde yararlanamıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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