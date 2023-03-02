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Beylikdüzü'nde elektrik direğine çarpan motosikletteki kurye hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Beylikdüzü'nde elektrik direğine çarpan motosikletteki kurye hayatını kaybetti Beylikdüzü'nde bir siteye sipariş götüren restoran kuryesinin motosikleti virajı alamayarak elektrik direğine çarptı.

Beylikdüzü'nde elektrik direğine çarpan motosikletteki kurye hayatını kaybetti

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir siteye sipariş götüren restoran kuryesinin motosikleti virajı alamayarak elektrik direğine çarptı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Liman Yolu Caddesi'nde yaşandı. Bir restorana ait yabancı uyruklu motosikletli kurye, sipariş götürmek için seyrederken sokağa girmek istedi. Hakimiyetini kaybeden ve kasksız olduğu öğrenilen kurye, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan ancak iş yeri sahiplerinin yabancı uyruklu olduğunu söylediği Ali isimli kuryenin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kuryenin cenazesi morga kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün sipariş getirdiği sitenin olduğu sokağa girmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybedip aydınlatma direğine çarptığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beylikdüzü 3. Sayfa Haberler

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