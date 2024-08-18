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Beylikdüzü'nde ehliyetsiz sürücü, polis kovalamacası kask kamerasında

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İstanbul Beylikdüzü'nde abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu motosikletli trafik polisi tarafından yakalandı. Yaşanan kovalamaca anı polisin kask kamerasıyla kaydedildi.

Beylikdüzü'nde ehliyetsiz sürücü, polis kovalamacası kask kamerasında

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu motosikletli trafik polisi tarafından yakalandı. Yaşanan kovalamaca anı polisin kask kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Beylikdüzü İlçesi Gürpınar Mahallesi'nde yaşandı. Çevreye rahatsızlık veren abartı egzozlu motosiklet sürücüsü, motorize trafik polisi tarafından durdurulmak istendi. Şahıs polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca anı polisin kask kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Kovalamaca isminin T.H. olduğu öğrenilen şahısın yakalanmasıyla son buldu. T.H.'ye yapılan sorgulamanın ardından, ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Polis tarafından T.H.'ye, 'Ehliyetsiz araç kullanmak, ters istikamette seyretmek, dur ikazına uymamak, makas atmak, abart egzoz kullanmak suçlarından toplamda 46 bin 777 lira para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Beylikdüzü İstanbul 3-sayfa trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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