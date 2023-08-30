Beylikdüzü'nde eğlence mekanına giremeyen yabancı kadınlar valelerle kavga etti

Beylikdüzü'nde eğlence mekanına giremeyince sinirlenen yabancı uyruklu kadınlar, orada bulunan valelerle kavga etmesi olayına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken kavgaya karışan vale konuştu. Olay sonrası konuşan vale Yunus Yüzer, "O gün erken kapatacaktık ve alkollü oldukları için onları içeri almadık. Önce girişte birbirleri ile kavga ettiler. Daha sonra müşterilerimizin aracına zarar vermeye çalıştılar" dedi.

Olay, geçtiğimiz Pazar gece saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Anadolu Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanının önünde meydana gelmişti. İddiaya göre yabancı uyruklu iki kadın, içeri alınmadıkları için kendi aralarında tartışma yaşadı. Kulübün görevlileri taksi çağırırken alkollü kadınlar, araca binmeyi reddederek vale personeline bağırmaya başladı. Bir süre kadınlar dubaları ellerine alarak park halindeki araçlara vurmaya başladı. Vale personeli Yunus Yüzer, kadınlara müdahale etmeye çalışırken taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kadınlardan biri Yüzer'e vurmaya çalışırken yere düştü. Diğer kadın ise Yunus Yüzer'in gömleğini çekmeye başladı. Sinirlenen Yüzer, kadınlara tekme ile karşılık verdi. Bir süre sonra diğer personellerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Olay sonrası şahıslar karakola giderken iki taraf anlaşarak birbirinden özür diledi ve şikayetçi olmadı. Yaşanan o anlar işyerinin güvenlik kamerasına ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Konu ile ilgili konuşan vale personeli Yunus Yüzer, "Gece saatlerinde taksiden iki tane kadın indi. Kulübümüze çıkmayı istediler. O gün erken kapatacaktık ve alkollü oldukları için onları içeri almadık. Önce girişte birbirleri ile kavga ettiler. Daha sonra müşterilerimizin aracına zarar vermeye çalıştılar. O zaman ben müdahale ettim çünkü arabalar bize emanet. Müdahale ettiğimde bana saldırmaya başladılar. Dubayı alarak arabanın yan aynasını kırmaya çalışırken ben havada vurdum ve dubayı yere düşürdüm. Diğer hanımefendi de arkama geçerek önlüğümü çekti. Bana duba fırlatmaya başladılar. Sonradan kadınlar ile karakola gittik. İki taraf da anlaşarak şikayetlerimizi geri aldık. Birbirimizden özür diledik. Yabancı uyruklulardı" dedi. - İSTANBUL