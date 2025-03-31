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Beylikdüzü'nde Eğlence Mekanı Çıkışında Kavga: İki Grup Birbirine Girdi

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İstanbul Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanının çıkışında alkollü iki grup arasında çıkan tartışma, kavga ile sonuçlandı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanımın çıkışında ortalık karıştı. Alkollü iki grup arasında başlayan tartışma sokağa taşarken, taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir eğlence mekanında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken ortalık karıştı. İki grup birbirlerine tekme tokat saldırırken, yanlarında bulunan kadınlar kavga eden şahısları ayırmaya çalıştı. Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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