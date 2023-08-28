İstanbul'da eğlence mekanı çıkışında kavga! Yabancı uyruklu iki kadınla çalışanlar birbirlerine girdi

İstanbul Beylikdüzü'nde dün gece saatlerinde bir eğlence mekanının çıkışında yabancı uyruklu 2 kadın ile mekan çalışanları arasında kavga çıktı. Bilinmeyen bir nedenden çıkan kavgada taraflar birbirine tekme, tokat ve duba ile saldırırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir eğlence merkezinin çıkışında yabancı uyruklu iki kadın ile çalışanlar arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Olayda dubalar havada uçuşurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

EĞLENCE MEKANI ÇIKIŞINDA KAVGA

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir eğlence mekanının çıkışında bilinmeyen bir nedenle mekan çalışanları ile yabancı uyruklu iki kadın arasında kavga çıktı.

CEP TELEFONU KAMERASINA ANBEAN YANSIDI

Taraflar birbirine tekme, tokat ve duba ile saldırdı. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.