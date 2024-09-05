Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir araç alev alev yanmaya başladı.
Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir araç aniden yanmaya başladı. Alevler etrafı sararken dumanlar yolda visibility sorununa yol açtı. Olay hemen itfaiye ekiplerine bildirildi ve yangın söndürme çalışmaları başlatıldı. Bu olay, bölgedeki trafik akışını etkiledi ve vatandaşlar panik yaşadı. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştı ve yangını kontrol altına almaya çalıştı.
Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir araç alev alev yanmaya başladı. Dumanlar E-5 Karayolu'nu kaplarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa