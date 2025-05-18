Beylikdüzü'nde Düğün Konvoyunda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Beylikdüzü'nde Düğün Konvoyunda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
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Beylikdüzü'nde Düğün Konvoyunda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
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Beylikdüzü'nde düğün konvoyunun karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hafif yaralandı. Olayda 4 araç involved oldu ve yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Beylikdüzü'nde düğün konvoyunda zincirleme kaza: 3 yaralı

İSTANBUL - Beylikdüzü E-5 Güzelyurt mevkiinde gelin almaya gittiği öğrenilen düğün konvoyu zincirleme kaza yaptı. 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Güzelyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gelin almak üzere yola çıkan düğün konvoyu henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kaza yaptı. 4 otomobilin karıştığı kazada toplamda 3 kişi yaralanırken hayati tehlike olmadığı öğrenildi. Yaralanan vatandaşların tedbiren hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde yoğun trafik oluşurken araçların çekici ile kaldırılması üzerine trafik normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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