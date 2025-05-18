Beylikdüzü'nde Düğün Konvoyu Zincirleme Kaza Yaptı

Beylikdüzü E-5 Güzelyurt mevkiinde gelin almaya gittiği öğrenilen düğün konvoyu zincirleme kaza yaptı. 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Güzelyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gelin almak üzere yola çıkan düğün konvoyu henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kaza yaptı. 4 otomobilin karıştığı kazada toplamda 3 kişi yaralanırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yaralanan vatandaşların tedbiren hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde yoğun trafik oluşurken araçların çekici ile kaldırılması üzerine trafik normale döndü. - İSTANBUL