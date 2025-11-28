Haberler

Beylikdüzü'nde Dron Destekli Denetim: 34 Bin Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde okul çevrelerinde gerçekleştirilen dron destekli denetimde, bir konteynerde 34 bin 400 kaçak elektronik sigara bulunarak bir şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde okul çevrelerinde dron destekli denetim gerçekleştirildi. Denetimde, şüphe üzerine izlemeye alınan bir kişinin girdiği konteynerden 34 bin 400 civarında kaçak elektronik sigara ele geçirilirken, şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'alkol veya sigara kaçakçılığı' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik 26 Kasım Çarşamba günü Beylikdüzü ilçesinde bulunan okul çevrelerinde dron destekli çalışma gerçekleştirdi.

Okul çevresindeki kaçak elektronik sigara konteyneri dron görüntülerine takıldı

Polis ekipleri tarafından yapılan söz konusu denetimlerde, şüphe üzerine izlemeye alınan bir şahsın Ambarlı Limanı civarında bulunan tır parkına giriş yaptığı ve bir konteynere girip çıktığı belirlendi. Havadaki dron ile takip altına alınan şüphelinin girdiği konteynere yaklaşan yerdeki devriye ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Konteynere yönelik yapılan aramalarda ise, 34 bin 400 elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
