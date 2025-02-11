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Beylikdüzü'nde Drift Atan Kadına 46 Bin Lira Ceza

Beylikdüzü'nde Drift Atan Kadına 46 Bin Lira Ceza
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Beylikdüzü'nde lüks aracıyla drift atan kadın sürücüye 2 ay ehkensizlik cezası ve toplam 46 bin 392 lira para cezası kesildi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Beylikdüzü'nde lüks araçla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren kadın sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, toplam 46 bin 392 lira ceza kesildi.

Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde bir sürücü lüks aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar ise başka bir sürücü tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından önce aracın plakası ardından sürücünün kimliği tespit edildi. Aracı E.K. isimli kadını kullandığı belirlendi. Sürücü kısa süre içerisinde yakalandı. Yakalanan sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle geri alınırken, toplam 46 bin 392 lira cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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