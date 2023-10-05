Beylikdüzü'nde Dondurma Dükkanı Önünde Kavga

Beylikdüzü'nde bir motosiklet sürücüsü ile iş yeri sahibi ve kadın müşteriler arasında dondurma dükkanının önünde yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde, dondurma dükkanının masalarının bulunduğu alanda, kapının hemen önünden geçip kaldırıma park eden motosiklet sürücüsü ile kendisini uyaran iş yeri sahibi ve kadın müşteriler arasında yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Barış Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü dondurma dükkanının kapısının hemen önünden geçerek kaldırıma park etti.

Motosiklet sürücüsü, daha sonra kendisini uyaran esnafla tartışmaya başlarken kız arkadaşı ile dondurmacıdaki kadın müşteriler de olaya dahil oldu. Taraflar arasında yaşanan kavgada, motosiklet sürücüsü bazı kadın müşterilerilere saldırdı.

Olayın ardından darp raporu alan müşteriler polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri motosikletli sürücüsünü bulmak için çalışma başlatırken yaşanan kavga iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün dondurmacının kapısının önünden geçerek motosikletini kaldırıma park etmesi ve taraflar arasında yaşanan kavga yer alıyor.