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Beylikdüzü'nde Deprem Panikle Kalp Krizi Geçiren Vatandaşa Doktor Müdahale Etti

Beylikdüzü'nde Deprem Panikle Kalp Krizi Geçiren Vatandaşa Doktor Müdahale Etti
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İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir vatandaş panikleyerek kalp krizi geçirdi. Olay yerinde yoldan geçen bir doktor, vatandaşa kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan vatandaşın tedavisi sürüyor.

Beylikdüzü'nde deprem sonrasında bir vatandaş panikle kalp krizi geçirdi. Yoldan geçen bir doktorun kalp mesajı yaparak müdahale ettiği vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde 6,2'lik deprem sırasında bir vatandaş iddiaya göre panikle kalp krizi geçirdi. Kavaklı Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde yere yığılan vatandaşa yoldan geçen bir doktor müdahale etti. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Doktorun yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptığı hasta, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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