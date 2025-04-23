Beylikdüzü'nde Deprem Panik Yarattı
İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Beylikdüzü'ndeki bir restaurantta panik anlarına yol açtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların korkuyla restaurant balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştığı görülüyor.
Beylikdüzü'nde bulunan bir restaurantta yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşların panikle kaçtığı ve bazı müşterilerin korkudan restaurantın balkon kısmından atlayarak kaçmaya çalıştığı görülüyor.
İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir restaurantta yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, avize sallanırken, panikleyen vatandaşların kaçmaya başladığı görülüyor. Bazı vatandaşlarla restaurant balkon kısmından atlayarak kaçmaya çalıştığı görülüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa