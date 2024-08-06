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Beylikdüzü'nde değerinin altında daire almaya çalışırken 7 milyon lirasını kaptırdı

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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde değerinin altında satışa çıkarılan daireyi almak isteyen iş adamı 7 milyon lira dolandırıldı. Biri kadın 6 şüpheli İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonlarda gözaltına aldı.

Beylikdüzü'nde değerinin altında daire almaya çalışırken 7 milyon lirasını kaptırdı

İSTANBUL - İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde değerinin altında satışa çıkarılan daireyi almak isteyen iş adamı 7 milyon lira dolandırıldı. Biri kadın 6 şüpheli İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonlarda gözaltına aldı.

Olay 11 Temmuz Perşembe günü Beylikdüzü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tekstil işiyle uğraşan D.O. (38), internetten gördüğü ve değerinin çok altında olan daireyi satın almak istedi. Ardından D.O. emlakçı aracılığıyla daireyi almak için anlaştı ve kendisine verilen hesaba 7 milyon lira gönderdi. Ancak

şüpheliler parayı aldıktan sonra daire sahibinin işi çıktı, hasta oldu gibi bahanelerle satışı yapmayarak ortadan kayboldu. Satış gerçekleşmeyince D.O polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler İstanbul ve Antalya'da yapılan operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, Hikmet A. (42), Yunus V. (25), Emrah B. (27), Nurgül H. (34), Özcan H. (21), Selman K. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Özcan H. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 5 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü İstanbul Ankara 3.Sayfa Emlak Güncel Haberler

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