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Beylikdüzü'nde Dans Eden Yolculara Ceza

Beylikdüzü'nde Dans Eden Yolculara Ceza
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde seyir halindeki bir araçtan sarkarak dans eden yolculara toplam 5 bin 146 lira ceza kesildi. Ceza, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri tarafından verildi.

Beylikdüzü'nde araç camından sarkıp dans eden şahıslara ceza

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde seyir halindeki aracın camından sarkıp dans edilmesi görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, araç sürücüsünü plakasından tespit edip 4 ayrı maddeden 5 bin 146 lira ceza kesti.

İstanbul Beylikdüzü ilçesi Akyurt Caddesi'nde yolcuların araç camından sarkarak dans ettiği görüntülerinin sosyal medyadan paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri harekete geçti. 34 BOY 159 plakalı aracın tespit edilmesi üzerine araç sürücüsü M.D. ve yolcu koltuğunda oturan Ö.F.E. tespit edildi. Polis, sürücüye ve yolcuya, görüşü engelleyecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araç kullanmak, müzik cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak, kamunun rahat ve bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak ve ayrıca emniyet kemeri kullanmamak suçlarından toplam 5 bin 146 lira ceza kesti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHSUN IŞIKLI - 3.Sayfa
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